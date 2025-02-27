Анатолий Белый* вновь потерпел поражение в борьбе за снятие статуса иноагента

Актер Анатолий Белый* (Вайсман) не смог отменить свой статус иноагента в кассационном суде. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу, в которой он просил снять этот статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.