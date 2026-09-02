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Осеннее цветение яблонь и сирени в Сибири: биолог объяснил причины аномалии и чем она опасна

Осеннее цветение яблонь и сирени в Сибири: биолог объяснил причины аномалии и чем она опасна

ТЮМЕНЬ, 2 сентября, ФедералПресс. Этой осенью сибирские садоводы столкнулись с аномальным природным явлением: яблони и сирени вновь начали цвести.

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