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Овечкин о своей академии в Москве: «Она будет одной из лучших в России. Открытие через три года, уже началась стройка»

«Уже началась стройка. [Открытие] будет через три года. Все в планах у нас. Я думаю, что по развитию это будет одна из лучших [академий] в России.

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