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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Евгеньев: «Волнения было меньше, чем на российских стартах. Настя сегодня в адеквате, люблю, когда она в адеквате»

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились впечатлениями от выступления на турнире Kinoshita Group Cup.

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