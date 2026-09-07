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Царьград

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Эксперт: ВСУ испытывают нехватку воды и провианта на фронте

Эксперт: ВСУ испытывают нехватку воды и провианта на фронте

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нехватке воды и питания у ВСУ из-за логистических проблем на нескольких направлениях.

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