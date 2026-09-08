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Запах клубники / Çilek Kokusu турецкий сериал 2015

Запах клубники / Çilek Kokusu турецкий сериал 2015

Название сериала: Запах клубники Оригинальное название: Çilek Kokusu / Страна: Турция Жанр:  комедия;мелодрама Год: 2015 Всего серий: 23 Всего сезонов: 1 Качество: HDTVRip 720p Перевод:  Реальный перевод Актеры: Демет Оздемир;Юсуф Чим;Экин Мерт Даймаз;Лейла Унер Эрмая;Махир Гюнширай;Мине Тугай;Мурат Башоглу;Лачин Джейлан;Угур Демирпехливан;Кубилай Пенбеклиолу Режисеры: Филиз Гюльмез Пакман Продюсеры: Фарук Тургут Рейтинг КиноПоиска: 8 Запах клубники турецкий сериал […] Сообщение Запах клубники / Çilek Kokusu турецкий сериал 2015 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.

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