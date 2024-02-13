Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Хирургической служба столицы активно развивается Более 4 тыс. единиц медицинской техники были переданы московским стационарам в рамках обновления операционных блоков, а в 2024 году планируется закупить и доставить еще 470 единиц оборудования.
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