Красота на фестивале Пикник Афиши x Сбер

Гости летнего фестиваля Пикник Афиши x Сбер, который в этом году пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, смогут не только насладиться самобытной и интересной музыкой и интерактивными форматами взаимодействия с аудиторией, но и позаботится о своей красоте.
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