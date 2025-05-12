Красота на фестивале Пикник Афиши x Сбер

Гости летнего фестиваля Пикник Афиши x Сбер, который в этом году пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, смогут не только насладиться самобытной и интересной музыкой и интерактивными форматами взаимодействия с аудиторией, но и позаботится о своей красоте.