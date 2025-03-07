Ученые рассказали про ядерный могильник Арктики в Карском море

Карское море получило прозвище «ядерного могильника» еще в советские времена. Несмотря на активное освоение Арктики, включая рыболовство и строительство военных баз, оно также используется как огромная свалка.
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