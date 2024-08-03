Экс-футболист Угаров назвал ошибкой переход Бакаева из "Спартака" в "Зенит"

Бывший футболист петербургского "Зенита" Денис Угаров заявил, что Зелимхан Бакаев может вернуться на высокий уровень игры в подмосковных "Химках", куда он перешел из стана сине-бело-голубых на правах аренды.
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