В Ставропольском крае прошла очередная проверка по выявлению не вставших на воинский учет бывших мигрантов, вступивших в российское гражданство

Согласно информации, предоставленной военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Южному военному округу, офицеры 55-го военного следственного отдела СК России в сотрудничестве с представителями иных правоохранительных органов, продолжают контролировать соблюдение требований воинского учета лицами, ранее являвшимися мигрантами и ставшими гражданами России.
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