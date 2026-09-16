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Тебас о пиратстве: «Мы выявили крупные организации – это не «Робин Гуды», одна из них зарабатывает 60 млн долларов в месяц. Ла Лига теряет целые состояния»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе с пиратством в испанском футболе. «Мы добились значительных успехов.

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