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Майлз Тернер – о продлении контракта: «Наконец-то смогу сосредоточиться на баскетболе»

Центровой «Индианы» Майлз Тернер высказался на тему продления контракта. «Пэйсерс» и Тернер подписали продление соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также договорились о пересмотре его зарплаты за сезон-22/23.

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