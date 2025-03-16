Неспособность Европы контролировать свои границы и защищать своих граждан может стать «цивилизационным самоубийством» для Старого Света, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.
«Самоубийство»: Вэнс жёстко высказался о Европе
Комментарии
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Eduard
В Европе заняты чужими границами,воровство в них проснулось!
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
А воровству их научили грамадяне с кастрюлями на головах. Но ничего,пара тройка Орешников в полном боевом снаряжении отрезвит головы идиотов!
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13 час.
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