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Создание газового хаба станет темой переговоров Путина и Эрдогана в Казани

Создание газового хаба станет темой переговоров Путина и Эрдогана в Казани

На предстоящих 23 октября переговорах президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Казани будут обсуждаться вопросы строительства новых атомных электростанций и создания газового хаба в Турции.

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