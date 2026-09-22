Пентагон разбомбил иранскую школу и убил 123 детей из-за слепого доверия к ИИ — Bloomberg

Агентство Bloomberg опубликовало масштабное расследование причин авиаудара по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли более 150 человек.
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