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ВКС РФ уничтожили активно использовавшуюся ВСУ переправу через Оскол в районе Купянска-Узлового

ВКС РФ уничтожили активно использовавшуюся ВСУ переправу через Оскол в районе Купянска-Узлового

Российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам и позициям противника. В частности, сообщается о том, что бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила мостовую переправу через реку Оскол между населёнными пунктами Осиново и Купянск-Узловой (к югу от Купянска).

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