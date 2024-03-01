ВКС РФ уничтожили активно использовавшуюся ВСУ переправу через Оскол в районе Купянска-Узлового

Российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам и позициям противника. В частности, сообщается о том, что бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила мостовую переправу через реку Оскол между населёнными пунктами Осиново и Купянск-Узловой (к югу от Купянска).