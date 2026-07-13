Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иранские военные уничтожили американский беспилотник на юге страны

Иранские военные уничтожили американский беспилотник на юге страны

 Иранская ПВО уничтожила американский беспилотник Lucas рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны. Новость дополняется Читайте материал "Морская буровая платформа подверглась удару БПЛА" "МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

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