Иранские военные уничтожили американский беспилотник на юге страны

Иранская ПВО уничтожила американский беспилотник Lucas рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны. Новость дополняется Читайте материал "Морская буровая платформа подверглась удару БПЛА" "МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".
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