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Став сырьевым придатком, Украина уже не может развивать технологичные сферы 

Став сырьевым придатком, Украина уже не может развивать технологичные сферы 

Украина уже не в состоянии развивать свой военно-промышленный компеклс. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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