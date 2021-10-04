Не только жители Орловской области страдают от затопления квартир

Стали известны самые распространённые типы аварий в квартирах. Аналитики одной из известных страховых компаний России выявили самые распространённые типы страховых случаев с жильём, проанализировав обращения за выплатами с января по июнь 2021 года.
Стали известны самые распространённые типы аварий в квартирах. Аналитики одной из известных страховых компаний России выявили самые распространённые типы страховых случаев с жильём, проанализировав обращения за выплатами с января по июнь 2021 года.
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