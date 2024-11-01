"Что с прогнозами, Толя?" - Шарий снова попался - Шлепченко напомнил, как он сдал Крым ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий порекомендовал жителям Запорожской области готовиться к переезду. Учитывая динамику продвижения наших Вооружённых сил на фронте, можно предположить, что речь идёт о переселении в Россию.
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