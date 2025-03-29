США, Япония и Филиппины провели военно-морские учения под боком у Китая

Соединенные Штаты, Япония и Филиппины в пятницу провели совместные военно-морские учения для повышения готовности к кризисным ситуациям у спорного участка в Южно-Китайском море, пишет издание Defense News.
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