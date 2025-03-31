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«Уберите, пожалуйста»: Путин намекнул на судьбу Зеленского и Украины

«Уберите, пожалуйста»: Путин намекнул на судьбу Зеленского и Украины

БлокнотРУ Отправить Украину под временное управление ООН предложил российский президент Владимир Путин.

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Комментарии
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владимир рябченко
Украины, как самостоятельного и суверенного государства, давно нет... Крысы её растащили... Даже неглупый народ при глупом правителе обречён...
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16 час.
Ayrat Мухаметшин
Каждый (неглупый) народ достоин своего (глупого) правителя... Любовь к халяве и хатаскрайничество самоуничтожило &quot;неглупый&quot; народ!
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10 час.
владимир рябченко
Наивный? Ну помешал БЫ Ельцину уничтожить народную страну....
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9 час.
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