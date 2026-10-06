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В Алтайском крае за 340 млн рублей ремонтируют дорогу, связывающую три района

В Алтайском крае за 340 млн рублей ремонтируют дорогу, связывающую три района

В Третьяковском районе Алтайского края завершились запланированные на 2026 год работы по обновлению участка дороги А-322 "Горняк – Староалейское".

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