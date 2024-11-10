В Курском приграничье экипаж подбитого Т-62М с позывным «Афган-1», периодически возвращается к танку, чтобы пострелять по позициям ВСУ.
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В Курском приграничье экипаж подбитого Т-62М с позывным «Афган-1», периодически возвращается к танку, чтобы пострелять по позициям ВСУ.
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