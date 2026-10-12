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Папа римский Лев решил избавиться от новообразования на важном органе

Папа римский Лев решил избавиться от новообразования на важном органе

Папе римскому Льву Четырнадцатому предстоит операция по удалению новообразования в легком .

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