Британец купил бункер, и теперь у него самая безопасная работа

77-летний Майк Пэрриш владеет ядерным бункером Келведон-Хэтч в Эссексе. Бывший правительственный опорный пункт был построен на пороге холодной войны и способен выдержать удар 125-килотонной бомбы, сброшенной с расстояния до полумили.
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