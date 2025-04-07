Британец купил бункер, и теперь у него самая безопасная работа

77-летний Майк Пэрриш владеет ядерным бункером Келведон-Хэтч в Эссексе. Бывший правительственный опорный пункт был построен на пороге холодной войны и способен выдержать удар 125-килотонной бомбы, сброшенной с расстояния до полумили.