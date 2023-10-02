Минатом КНДР: глава МАГАТЭ Гросси ведет себя как сотрудник Госдепа США

Представитель Министерства атомной промышленности КНДР сравнил поведение главы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Гросси с поведением сотрудника Государственного департамента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии