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Царьград

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Родительская суббота 16 ноября: что сделать обязательно, а что запрещено

Родительская суббота 16 ноября: что сделать обязательно, а что запрещено

Михайловский день — важный день для православных верующих.Михайловскую родительскую субботу отмечают ежегодно перед праздником Архангела Михаила.

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