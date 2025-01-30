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"Вы должны бежать!" — СК депутату, на которого напали мигранты с ножом

"Вы должны бежать!" — СК депутату, на которого напали мигранты с ножом

Русский компас Фото: скрин видео Турусина. Полиция явно не хочет связываться ни с одной из сторон конфликта.

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Комментарии
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Eduard
Дело полиции охранять Закон и порядок,но видать они про это забыли,они трупы ждут!
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19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. полиционеров на этот суд!
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19 час.
YYYYYYY XXXXXXX
У нас не государство, а территория и люди
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4 час.
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