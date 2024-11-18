В России призвали решить жилищный вопрос и раздать больше семейной ипотеки

Правительство попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке, чтобы решить жилищный вопрос в России. С письмом, содержащим просьбу расширить лимит к главе кабмина Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владими Кошелев, сообщают «Известия».