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Ольга Слуцкер показала последний танец с Валентином Юдашкиным под песню о смерти

Ольга Слуцкер показала последний танец с Валентином Юдашкиным под песню о смерти

Предпринимательница Ольга Слуцкер опубликовала видео, где танцует с модельером Валентином Юдашкиным. Президент сети фитнес-клубов World Class сообщила, что это был последний танец с кутюрье перед смертью.

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