Совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в Тверской области

Совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и гендиректор компании Константин Бейрит задержаны правоохранительными органами в Тверской области, пишут РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
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