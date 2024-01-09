«Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти

Юлия Пересильд в интервью Светлане Бондарчук рассказала о страхе, испытанном перед полётом в космос. К съёмкам фильма «Вызов», проходившими на МКС, актриса готовилась не только физически, ежедневно занимаясь изнуряющими тренировками, но и психологически, мысленно прощаясь с родными и близкими.