«Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти

Юлия Пересильд в интервью Светлане Бондарчук рассказала о страхе, испытанном перед полётом в космос. К съёмкам фильма «Вызов», проходившими на МКС, актриса готовилась не только физически, ежедневно занимаясь изнуряющими тренировками, но и психологически, мысленно прощаясь с родными и близкими.
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