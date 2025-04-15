Климатический кризис втрое увеличил продолжительность экстремальной жары в океане

Новое исследование показало, что климатический кризис устроил продолжительность волн высокой температуры в океане, усилив смертоносные штормы и разрушив критически важные экосистемы, такие как леса водорослей и коралловые рифы .
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