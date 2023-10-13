Депутат из Республики Сербской в Страсбурге в одиночку встал в защиту Россиии

Член делегации Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) в Парламентской ассамблее Совета Европы Мирослав Вуйичич 12 октября отказался голосовать за очередную резолюцию ПАСЕ против России и Беларуси, доказав всему миру, что и один в поле воин, когда речь идет о защите истины.