Магнитная буря 7 февраля: чего ожидать и как подготовиться Ирина ВальковаВ пятницу, 7 февраля 2025 года, Землю накроет умеренная магнитная буря, которая может оказать влияние на самочувствие людей и работу электроники.
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