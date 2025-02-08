Сервисы Sony PlayStation перестали работать по всему миру из-за масштабного сбоя

Политика как она есть

Компания Sony сообщила о масштабном сбое в работе сервисов PlayStation Network (PSN) по всему миру. Из-за глобального сбоя в инфраструктуре PSN пользователи испытывают трудности с доступом к учетным записям, играм, сервисам PlayStation Video, PlayStation Store и сайту PlayStation Direct.