Боевики расстреливают пикап с сирийским военным за рулем в Алеппо - один из джихадитов стреляет в упор по машине из РПГ-7, едва не убивая себя самого и стрелка с камерой.
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Боевики расстреливают пикап с сирийским военным за рулем в Алеппо - один из джихадитов стреляет в упор по машине из РПГ-7, едва не убивая себя самого и стрелка с камерой.
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