Восьмой день квалификации Чемпионата мира 2024: Нил Робертсон выступит в «Судный день»

Нил Робертсон с комфортом обыграл Зака Сурети, Хоссейн Вафаей нанес поражение Марко Фу, Ноппон Саенгхам победил Энди Хикса, сделав максимум, а Джексон Пейдж добился преимущества над Грэмом Доттом в третьем раунде квалификации Чемпионата мира 2024, сообщает WST.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)