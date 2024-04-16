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Восьмой день квалификации Чемпионата мира 2024: Нил Робертсон выступит в «Судный день»

Восьмой день квалификации Чемпионата мира 2024: Нил Робертсон выступит в «Судный день»

Нил Робертсон с комфортом обыграл Зака Сурети, Хоссейн Вафаей нанес поражение Марко Фу, Ноппон Саенгхам победил Энди Хикса, сделав максимум, а Джексон Пейдж добился преимущества над Грэмом Доттом в третьем раунде квалификации Чемпионата мира 2024, сообщает WST.

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