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25 великолепных фотографий львов от знаменитого фотографа хищников Саймона Нидхэма

25 великолепных фотографий львов от знаменитого фотографа хищников Саймона Нидхэма

Саймон Нидхэм (Simon Needham) — фотограф из Лос-Анджелеса, чья страсть к путешествиям переросла в приверженность природоохранным работам после того, как он был вдохновлен впечатляющим опытом близости с животными в их естественной среде обитания.

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