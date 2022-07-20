25 великолепных фотографий львов от знаменитого фотографа хищников Саймона Нидхэма

Саймон Нидхэм (Simon Needham) — фотограф из Лос-Анджелеса, чья страсть к путешествиям переросла в приверженность природоохранным работам после того, как он был вдохновлен впечатляющим опытом близости с животными в их естественной среде обитания.
Саймон Нидхэм (Simon Needham) — фотограф из Лос-Анджелеса, чья страсть к путешествиям переросла в приверженность природоохранным работам после того, как он был вдохновлен впечатляющим опытом близости с животными в их естественной среде обитания.
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