В зоне СВО передовые части снабжаются горючим с помощью багги

В зоне СВО подразделения обеспечения используют для подвоза горючего и заправки специальные багги. Об этом «Известиям» рассказал начальник Управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, полковник Владимир Демиров.