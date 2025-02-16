В зоне СВО передовые части снабжаются горючим с помощью багги

В зоне СВО подразделения обеспечения используют для подвоза горючего и заправки специальные багги. Об этом «Известиям» рассказал начальник Управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, полковник Владимир Демиров.
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