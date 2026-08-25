Последняя встреча так называемой «коалиции желающих» не слишком оптимистична для Украины. Об этом в эфире канала France 24 заявил офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, поддерживающий киевский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».