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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СМИ: Microsoft сильно сократила студию разработчиков Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: ...

СМИ: Microsoft сильно сократила студию разработчиков Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: ...

СМИ: Microsoft сильно сократила студию разработчиков Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: VanguardВыпущенный прошлой осенью шутер Call of Duty: Modern Warfare III стал самым низкооцененным в истории серии, но неплохо продался — пусть и хуже Call of Duty: Modern Warfare II.

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