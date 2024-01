СМИ: Microsoft сильно сократила студию разработчиков Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: VanguardВыпущенный прошлой осенью шутер Call of Duty: Modern Warfare III стал самым низкооцененным в истории серии, но неплохо продался — пусть и хуже Call of Duty: Modern Warfare II.