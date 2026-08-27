Grok обрабатывает 15 000 звонков клиентов Starlink в сутки и выполняет более 3000 заказов за неделю

В Starlink он выполняет реальные задачи поддержки, включая диагностику оборудования и оформление заказов Илон Маск рассказал, что голосовой Grok активно используется в службе поддержки Starlink и ежедневно обрабатывает более 15 000 входящих звонков от клиентов, связанных с технической поддержкой и продажами.
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