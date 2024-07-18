Повреждений на экстренно севшем в Красноярске борте Air India не нашли

Повреждений на экстренно севшем в Красноярске Boeing авиакомпании Air India, летевшем из индийского Дели в Сан-Франциско, не нашли проведшие внешний осмотр самолета специалисты, сообщает 18 июля РИА Новости, ссылаясь на источник в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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