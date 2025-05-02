Госдеп: США больше не будут посредниками между Россией и Украиной

Страны должны представить идеи по вопросу урегулирования конфликта Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Россией и Украиной, заявила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.
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