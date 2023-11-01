У США есть план "Б" и кто ломает их план "А"

10K прочитали В предыдущей статье я рассмотрел наиболее вероятную причину наращивания американцами военной мощи на Ближнем Востоке, которая намного превышает необходимую для заявленного американцами сдерживания.
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