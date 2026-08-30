«Рома» затягивает решение по вингеру «Зенита» Луису Энрике, поскольку рассматривает еще два варианта усиления

25-летний вингер «Зенита» Луис Энрике - не единственный кандидат на место атакующего вингера «Ромы», римляне знают цену и формулу трансфера, находятся в тесном контакте с «Зенитом», но в настоящее время затягивают процесс, цитирует сообщение итальянского инсайдера Альфредо Педуллы на его официальном сайте Бобсоккер.