«Рома» затягивает решение по вингеру «Зенита» Луису Энрике, поскольку рассматривает еще два варианта усиления

25-летний вингер «Зенита» Луис Энрике - не единственный кандидат на место атакующего вингера «Ромы», римляне знают цену и формулу трансфера, находятся в тесном контакте с «Зенитом», но в настоящее время затягивают процесс, цитирует сообщение итальянского инсайдера Альфредо Педуллы на его официальном сайте Бобсоккер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым