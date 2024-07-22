Синоптик Шувалов пообещал калужанам почти идеальную погоду

Александр Шувалов, глава прогностического центра «Метео», рассказал, какая погода ожидается на начавшейся рабочей неделе в Калужской областиАлександр Шувалов, глава прогностического центра «Метео», рассказал, какая погода ожидается на начавшейся рабочей неделе в Калужской области.
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